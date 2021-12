Bei einem Unfall auf der A 48 bei Polch in der Eifel sind am Donnerstagabend zwei Frauen schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr eine 39 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen auf ein vorausfahrendes Auto auf. Dieser Wagen prallte in die Mittelschutzplanke. Die beiden Autofahrerinnen wurden schwer verletzt. Die A 48 war danach bei Polch in Richtung Trier zweieinhalb Stunden voll gesperrt.