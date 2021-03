Auch in den Impfzentren im Norden von Rheinland-Pfalz werden Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt. Ab Dienstag finden keine Impfungen mehr mit dem Impfstoff statt. Der Kreis Mayen-Koblenz hat alle Betroffenen gebeten, nicht zu ihrem Termin im Impfzentrum Polch zu erscheinen. Nach Angaben des Kreises sollten in Polch am Dienstag eigentlich 270 Menschen mit Astrazeneca geimpft werden. Der Kreis Cochem-Zell will alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger kontaktieren, um den heutigen Impftermin abzusagen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte die Impfungen mit dem Vakzin auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts am Montag gestoppt. Vorausgegangen waren Meldungen von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit dem Impfstoff.