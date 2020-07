Die Polizei Koblenz warnt mit einer neuen Kampagne verstärkt vor Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben. Immer wieder versuchen Kriminelle so, Senioren um Schmuck und ihr Erspartes zu bringen.

Unter dem Motto "Mit mir nicht" wendet sich die Polizei mit Plakaten und in einem Video auch an die Kinder, Enkel, Freunde und Bekannte von Senioren. Sie sollen ihre Eltern und Großeltern auf die Betrugsmasche aufmerksam machen. Auch Bankangestellte sollen mit der neuen Plakataktion gezielt angesprochen werden. Sie sind es, die den Senioren oft sechsstellige Beträge auszahlen. Geld, das die Senioren dann den Betrügern aushändigen, die behaupten sie seien Polizisten.

Schon seit einigen Jahren funktioniert die Betrugsmasche der Kriminellen

Die Täter rufen vor allem gezielt bei älteren Menschen an und behaupten, in der Gegend seien Einbrecher unterwegs. Deshalb wolle man vorbeikommen, um Bargeld und Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen. Aktuell wurden der Polizei wieder verstärkt solche Anrufe von Senioren aus Koblenz und Winningen gemeldet. Alleine in den ersten sechs Monaten dieses Jahres zählte das Koblenzer Polizeipräsidium mehr als 800 solcher Anrufe.