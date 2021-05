Franka Rössel ist eine Schokoladensomelière aus Koblenz. In der Welt der Franka Rössel dreht sich alles um Schokolade. Zusammen mit ihrem Lebenspartner betreibt sie das „geheime Schokoladen Labor“ Cahua. Wo das ist und was da so passiert, das erfahren sie hier in unserem regionalen Podcast Mein Koblenz