Die Planungen des sogenannten Rheinsteig Resort in Bendorf gehen nach Angaben der Stadt voran. Der Stadtentwicklungsausschuss habe dem neuen Bebauungsplan mehrheitlich zugestimmt. Ein Investor plant einen mehrteiligen Gebäudekomplex im Wenigerbachtal, das am Premiumwanderweg Rheinsteig liegt. Dort sollen um die 100 Wohneinheiten, ein Geschäft für den täglichen Bedarf mit einem Café und ein Parkhaus mit einer begrünten Fassade entstehen. Am 4. Mai soll der Stadtrat in Bendorf über den neuen Bebauungsplan abstimmen.