Urteil: Reifenstecher aus Plaidt wird in psychiatrischer Klinik untergebracht

Ein Mann hat an Heiligabend 2021 an 319 Autos in Plaidt Reifen zerstochen. Jetzt hat das Landgericht Koblenz das Urteil gegen ihn verkündet.

Das Landgericht Koblenz hat nach eigenen Angaben angeordnet, dass der Angeklagte in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Außerdem wurde ihm der Führerschein entzogen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im vergangenen Dezember in Plaidt im Kreis Mayen-Koblenz an 319 Autos die Reifen zerstochen hat. Dabei habe der 50-Jährige eine Nagelschere benutzt. Video herunterladen (11,3 MB | MP4) Hoher Schaden durch zerstochene Autoreifen in Plaidt Insgesamt sei ein Schaden von rund 170.000 Euro entstanden. Der Mann war zudem auch wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, weil er versucht hatte, seinem Nachbarn auf der Treppe in den Rücken zu treten. Ein anderes Mal sei er unerlaubt auf dem Gelände eines Altenheims gewesen. Als ein Zeuge ihn fotografierte, soll er versucht haben, ihn mit seinem Auto umzufahren. Das sei ihm allerdings nicht gelungen. Wann kann eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden? Ein Gericht kann unter bestimmten Umständen entscheiden, dass ein Angeklagter für die Allgemeinheit gefährlich ist und er deshalb gemäß § 63 STGB auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Die Unterbringung darf laut Gesetz nur angeordnet werden, wenn der Beschuldigte bei der Tat ganz oder vermindert schuldunfähig war und die Tat darauf zurückzuführen ist. Oder wenn das Gericht nach der Würdigung seiner Taten und seiner Persönlichkeit zu dem Schluss kommt, dass von ihm infolge seines Zustandes auch in Zukunft Opfer körperlich oder seelisch erheblich geschädigt werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet werden kann.