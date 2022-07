Auto rast in Fenster und landet auf dem Fahrzeugdach

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Auto in das Schaufenster eines Heimwerkergeschäftes in Sohren (Rhein-Hunsrück Kreis), überschlug sich dabei und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Insgesamt befanden sich vier Personen in dem Pkw, alle erlitten leichte Verletzungen. Laut der Polizei war der Fahrer des Wagens stark alkoholisiert. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro.