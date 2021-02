Ein unbekannter Täter hat am Abend in Diez ein Pizza-Taxi gestohlen. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer das Taxi mit laufendem Motor in einer Straße abgestellt, um die Pizza auszuliefern. In einem unbeobachteten Moment fuhr der Dieb in dem Taxi mit offen stehender Kofferraumklappe davon.