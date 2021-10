Pilzsaison in der Region Koblenz fällt eher schlecht aus

Die kalten Temperaturen haben den Pilzen schwer zugesetzt. Experten in Koblenz blicken aber optimistisch auf die kommenden Wochen.

Erst war es trocken, dann kam ein plötzlicher Kälteeinbruch - bei diesen Bedingungen konnten sich viele Pilze nicht gut entwickeln, erklärt der Pilzsachverständige Helmut Kolar aus Koblenz. "Einige Pilze sind fast ganz weggeblieben."

Kalte Nächte hindern Pilze beim Wachsen

Eigentlich halten Pilze die Kälte gut aus, sagt Kolar. Herbststeinpilze wie der Fichtensteinpilz hätten sich nicht gezeigt. Auch die bei Sammlern beliebten Parasole, der auch als Gemeiner Riesenschirmling bekannt ist, gab es kaum. "Die Nächte waren viel zu kalt", sagt der Experte. Die Pilze hätten keine Chance gehabt sich zu entwickeln.

In unserer Region gibt es Pilze zum einen an der Mittelmosel, an den Hängen gebe es hier und da Pfifferlinge, sagt Helmut Kolar, der Pilzexkursionen in Koblenz und der Umgebung leitet. Auch im Westerwald gebe es wieder Pilze. Dort wurde gegen den sauren Regen lange gekalkt, sagt der Experte. Mittlerweile habe sich der Boden aber wieder erholt.

Pilzsaison durch Klimawandel immer später im Jahr

Helmut Kolar hat die Hoffnung für diese Pilzsaison aber noch nicht aufgegeben: "Ich bin optimistisch, dass es noch Steinpilze geben wird." Denn die Saison schiebt sich seit den letzten Jahren immer weiter nach hinten. Laut Kolar liegt das zweifellos am Klimawandel. "In diesem Jahr hat der goldene Oktober auch noch nicht stattgefunden."