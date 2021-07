Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt derzeit nicht wegen möglicher Versäumnisse bei der Warnung vor den Unwettern im Ahrtal. Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Pföhler, sieht die Verantwortung nicht bei sich.

Es gebe gegen Verantwortliche in Behörden keinen begründeten Anfangsverdacht, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Freitag mit. Ein Sprecher teilte mit, man rechne auch in absehbarer Zeit nicht mit einem Verfahren. Von den Ermittlungsbehörden seien vorher andere Aufgaben zu leisten, wie das Auffinden von Vermissten und die Identifikation von Toten.

Landrat Jürgen Pföhler (CDU) weist Versäumnisse bei der Warnung der Bevölkerung zurück. picture-alliance / Reportdienste dpa | Thomas Frey

Pföhler: Technische Einsatzleitung verantwortlich

Landrat Jürgen Pföhler (CDU), hat die Verantwortung für mögliche Versäumnisse bei der Warnung der Bevölkerung im Ahrtal zurückgewiesen. Pföhler sagte dem SWR, die technische Einsatzleitung sei verantwortlich für die Alarmierung der Bevölkerung gewesen. "Zur Zeit kann noch niemand vom Kreis, Land, oder Bund die Frage nach der Verhinderung der Katastrophe wirklich beantworten", so Pföhler.

Für ihn stehe heute schon fest, dass die vorhandenen Warn- und Alarmierungssysteme auf diese Katastrophe im Ahrtal nicht vorbereitet gewesen seien. Die Bevölkerung im gesamten Norden von Rheinland-Pfalz könne nicht durch Sirenen gewarnt werden - ganz zu schweigen von einem digitalen Alarmierungsnetz, dass jetzt bundesweit diskutiert werde.

Obwohl das Landesamt für Umwelt (LfU) bereits kurz nach 20 Uhr für die frühen Morgenstunden des nächsten Tages eine Flutwelle von sieben Metern angekündigt hatte, bekamen die Anwohner entlang der Ahr erst um 23.09 Uhr die Aufforderung, 50 Meter rechts und links des Flusses ihre Häuser zu räumen.

"Schuldzuweisungen helfen nicht"

"Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen uns überhaupt nicht weiter", hatte Pföhler am Montag in einem Interview der "Rhein-Zeitung" gesagt. "Nach meinem Eindruck reagierten alle zuständigen Behörden, der DWD, der Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz, der Kreis Ahrweiler und alle Katastrophenschutzeinheiten unverzüglich und warnten die Bevölkerung zu unterschiedlichen Zeitpunkten." Was sich dann entwickelt habe, sei eine Ausnahmesituation gewesen, so der Landrat.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte nach dem Unglück gesagt, man hätte natürlich evakuieren können. Das sei aber nicht seine Entscheidung gewesen, sondern die des Kreises.

Lewentz räumt Koordinationspannen ein

Lewentz räumte bei einer Pressekonferenz am Freitag (SPD) Fehler bei der Koordination der Hilfskräfte ein, nahm die Arbeit des Krisenstabs aber in Schutz. In Einzelfällen habe die Koordination nicht immer gut geklappt. Damit reagiert er auf Kritik des Bürgermeisters von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der hatte in einem Interview der "Rhein-Zeitung" gesagt, es gebe Verbesserungsbedarf bei der Koordination der Hilfskräfte. Aufräumarbeiten seien oft nur in Eigeninitiative und Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk geschehen, ohne Koordination durch den Krisenstab, für den das Land zuständig ist.