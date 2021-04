Kurz vor Ostern wurde es bekannt: Die katholische Hochschule in Vallendar schließt ihre pflegewissenschaftliche Fakultät. Die Landespflegekammer kritisiert deshalb jetzt das Land.

Die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar (PTHV) hatte in der vergangenen Woche die Schließung ihrer pflegewissenschaftlichen Fakultät bekannt gegeben. Diese Entscheidung wurde dabei mit der schwierigen Finanzierung begründet.

Dies sei ein verheerendes Signal für alle Pflegeberufe, heißt es dazu von der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz in einem offenen Brief. In der Corona-Pandemie sei deutlich geworden, wie wichtig die wissenschaftliche Ausbildung in Pflegeberufen sei. Es brauche nicht nur mehr Nachwuchs in diesem Bereich, sondern auch ausreichend Lehrkräfte, so der Kammer-Präsident Markus Mai.

Zu wenig zahlende Studierende in Vallendar

Die Kammer wirft der Landespolitik "echte Nachlässigkeit" vor. Das Land hatte die fehlende Finanzierung immer damit begründet, dass es sich bei der Hochschule um keine staatliche, sondern um eine private Einrichtung handelt. Die PTHV erklärte ihren Entschluss damit, dass es zu wenig zahlende Studierende gebe, zudem sei die Studentenzahl seit Jahren rückläufig. Derzeit studieren rund 250 Menschen an der Fakultät, sie können dort generell ihre Ausbildung beenden. Neue Studenten werden nicht mehr aufgenommen.

Verband: Es braucht mehr Angebote für Pflegewissenschaft

Die Schließung der pflegewissenschaftlichen Fakultät ist vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) als Rückschlag für die Entwicklung der Pflege gewertet worden. "Im internationalen Vergleich ist Deutschland jetzt schon beim Grad der Akademisierung der Pflege ein Entwicklungsland", sagte die Verbandspräsidentin, Christel Bienstein, am Mittwoch. "Deshalb braucht es in Zukunft mehr und nicht weniger Angebote für Pflegewissenschaft."

Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse im vergangenen Januar sind 94 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz der Meinung, Pflegeberufe müssten attraktiver werden; dies gehöre zu den wichtigsten gesundheitspolitischen Zielen.