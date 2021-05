Die PTHV Vallendar hatte Anfang April das Aus der Pflegewissenschaften bekanntgegeben. Nun sollen zumindest die Lehramts-Studiengänge mithilfe der Uni Koblenz fortgesetzt werden, teilte das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium mit.

Studierende sollen sich demnach nun doch zum kommenden Wintersemester in den Pflege-Lehramtstudiengänge (Bachelor und Master) an der Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar (PTHV) einschreiben können. Ab dem Wintersemester 2022/23 sollen die Studiengänge in alleiniger Verantwortung der Uni Koblenz-Landau fortgeführt werden. Bislang ist das Studium an der privaten Hochschule kostenpflichtig, künftig soll es an der Uni kostenlos sein.

Der für den Campus Koblenz zuständige Vizepräsident Prof. Dr. Stefan Wehner erklärte dazu: "Mit der Unterstützung des Landes wird die Universität Koblenz ihr breites Studienangebot um das Fach Pflege für berufsbildende Schulen erweitern können." Auch PTHV-Geschäftsführerin Prof. Dr. Julia Sander zeigte sich zufrieden mit dieser Lösung: "Nun sind wir auch in der Lage, den Lehramtsstudierenden eine gute Perspektive zu eröffnen, was uns freut."

Begonnene Ausbildung kann abgeschlossen werden

Studierende in den vier anderen pflegewissenschaftlichen Studiengängen der PTHV sollen ihre bereits begonnene Ausbildung abschließen können. Die Hochschule wolle außerdem ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter und Beschäftigte in der Verwaltung "bestmöglich in den humanwissenschaftlichen Fachbereich integrieren", der zurzeit neu gegründet werde.

Asta: Teilerfolg für Studierende der Pflegewissenschaft

Die Studierenden begrüßen, dass das Lehramtsstudium ihrer Fakultät an der Uni Koblenz fortgeführt werden soll. Dies sei aber nur ein Teilerfolg. Ziel sei der Erhalt aller fünf pflegewissenschaftlichen Studiengänge, sei es in Vallendar oder an einer anderen Hochschule im Norden des Landes, sagte Karin Hermany-Maus, ASTA-Vorsitzende der Fachschaft Pflegewissenschaft. Daher habe man bereits vor Wochen eine Landtagspetition für den Erhalt der Pflegewissenschaften gestartet.

Demonstrierende: Hochschule Vallendar ist Leuchtturm-Projekt

Im April hatten Studierende und Ehemalige der Hochschule in Vallendar demonstriert. Sie wollten nach eigenen Aussagen mit ihrer Aktion darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Pflege auch in der akademischen Ausbildung ist. Die private Hochschule in Vallendar sei ein Leuchtturm-Projekt der Pflegewissenschaften und das Aus ein schlechtes Signal für den gesamten Berufszweig, hieß es von der Organisatorin.

Laut der Geschäftsführung der Hochschule macht die Fakultät für Pflegewissenschaften pro Jahr rund 1,5 Millionen Euro Minus, weil es nicht genügend interessierte Studierende gebe. Das liege vor allem daran, dass es nach wie vor zu wenige attraktive und gut bezahlte Jobs in der Pflege gebe.