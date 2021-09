Pferd springt bei Neuwied in Auto und verblutet fast

Nur durch Glück hat ein Pferd am Dienstag einen Unfall überlebt: Es war weggelaufen, in ein Auto gesprungen und schwer verletzt worden.

Laut Polizei meldete sich die Pferdehalterin am Dienstagnachmittag und gab an, dass ihr gerade neu gekauftes Pferd beim Entladen weggelaufen sei. Jetzt könne sie es nicht mehr sehen. Kurz nach 18 Uhr tauchte es dann auf einer Straße in der Nähe des Wasserturms im Neuwieder Stadtteil Engers auf.

Pferd sprang in Neuwied in geparktes Auto

Wenig später ging ein Notruf ein, dass das Pferd in ein am Straßenrand geparktes Auto gesprungen sei und mit tiefen Wunden am Vorderbein vor einem Hotel stehe. Es drohe zu verbluten. Nach Polizeiangaben konnte ein Autofahrer, der Erfahrung im Umgang mit Pferden hat, das Tier festhalten. Die stark blutende Wunde konnte deshalb schnell abgebunden werden. Dadurch habe es überlebt. Das Pferd wurde in eine Tierklinik gebracht.

Der Halter des geparkten Autos hatte weniger Glück. An seinem Wagen entstand laut Polizei ein Sachschaden von 5.000 Euro.