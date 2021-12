Stress an Weihnachten: Pfarrer Klaus Kohnz tourt durch die Eifel

per Mail teilen

Weihnachten - das ist das Fest der Familie, der Besinnlichkeit, des gemütlichen Beisammenseins. Für die meisten. Pfarrer und Pfarrerinnen hingegen haben alle Hände voll zu tun.

Klaus Kohnz ist Pfarrer vom Nürburgring in der Eifel. Ihm stehen arbeitsreiche Tage bevor: Vom 24. Dezember nachmittags bis zum zweiten Weihnachtstag ist er nach eigenen Angaben bei insgesamt zwölf Gottesdiensten dabei. "Das sind Krippenfeiern, Kindersegnungen, Vespern, drei Christmetten und weitere fünf Weihnachtsmessen", zählt Kohnz auf.

Enger Zeitplan an Weihnachten

Der 63-Jährige betreut zusammen mit einem weiteren Geistlichen neun Pfarreien mit insgesamt 45 kleinen Ortschaften. Er muss deshalb in den nächsten Tagen einiges an Strecke zurücklegen. Damit niemand auf ihn warten muss, hat er seine Termine genau getaktet: "Ich weiß wie lange die Gottesdienste dauern. Ich kenne die Entfernungen, ich weiß wie lange ich unterwegs bin", unterstreicht Kohnz.

Doch das Wetter muss auch mitspielen. Wenn es Eis und Schnee gebe, könne es auch mal sein, dass ein Gottesdienst mit einigen Minuten Verspätung beginne. "Aber das ist bis heute nicht geschehen", so Kohnz, der auf 31 Jahre Erfahrung als Pfarrer zurückblicken kann.

Kaum Zeit für Gespräche nach den Gottesdiensten

Zeit für Gespräche nach einem Krippenspiel oder einer Christmette bleibt ihm nur wenig, wenn sich Gottesdienste im Stunden- oder 1,5-Stundentakt aneinander reihen, wie er bedauernd einräumen muss: "Das geht nur nach dem letzten Gottesdienst. Dann hab ich auch Luft nach hinten und kann vor der Kirche stehen, mit den Leuten sprechen, ihnen frohe Weihnachten wünschen."

"Ich kann nicht mit vollem Bauch in die Gottesdienste gehen. Dann habe ich keine Luft mehr zum Singen."

Vor den Feiertagen stellt Klaus Kohnz sogar extra seine Ernährung um, um perfekt auf die Messen und Andachten vorbereitet zu sein: "Ich kann nicht mit vollem Bauch in die Gottesdienste gehen. Dann habe ich keine Luft mehr zum Singen. Da gibt es nur leichte Kost. Schmalhans ist da Küchenmeister."

Eigenes Weihnachtsfest beginnt am zweiten Weihnachtstag

Nach dem letzten Gottesdienst gönne er sich dann aber ein kühles Bier, wie er sagt. Allerdings alleine. An Weihnachten empfängt er keinen Besuch - keine Freunde, keine Familie. "Meine Mutter oder meine Brüder säßen ja alleine hier im Pfarrhaus", sagt Kohnz. Sein familiäres Weihnachtsfest beginnt demnach erst am zweiten Weihnachtstag. Dann fährt er zu seinen Verwandten an die Mosel.