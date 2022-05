Nach einem Raubüberfall am Montagvormittag am Essohof in Pfalzfeld im Hunsrück sucht die Polizei nach Zeugen. Sie hat eine Großfahndung eingeleitet und bittet Autofahrer keine Anhalter mitzunehmen. Der Täter oder die Täterin ist weiter flüchtig. Der Essohof in Pfalzfeld liegt in unmittelbarer Nähe zur A61.