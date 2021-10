Neue Glocken erklingen in Pfalzfeld

Die neuen, aber schon gebrauchten Bronze-Glocken, stammen aus Trier und sind wesentlich leichter als die alten Eisenglocken. Diese hatten erhebliche Schäden am fast 500 Jahre alten Kirchturm verursacht. Wegen Einsturzgefahr musste sogar der anliegende Friedhof abgesperrt werden.

Seit 2012 schweigen die Glocken der evangelischen Kirche in Pfalzfeld. Der uralte Turm der Kirche hielt den Schwingungen nicht mehr stand, die Statik war instabil geworden. Zusätzlich wurden gravierende Schäden an dem kompletten Geläut entdeckt. Mittlerweile ist der Kirchturm aufwendig saniert und eine neues – gebrauchtes – Geläut angeschafft worden. Spezialisten hievten in dieser Woche die drei Glocken zurück in den Turm. Am 3. Oktober, dem Erntedankfest, soll das Geläut die Gläubigen zum ersten Mal wieder zum Gottesdienst rufen.