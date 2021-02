per Mail teilen

Klausuren im Hörsaal mit mehr als 50 Studierenden - das soll es trotz der Corona-Pandemie weiterhin an der Universität Koblenz geben. Viele Studierende wollen das nicht mehr hinnehmen und fordern von der Universität ein Umdenken.

Die Studierenden haben eine Petition gestartet und vorab die Uni-Leitung in einem Brief aufgefordert, zu dem Problem Stellung zu beziehen. Ins Leben gerufen hat die Petition Biologie-Student Gerrit Schell. Denn er macht sich große Sorgen.

In der nächsten Woche ist nach seinen Angaben eine Klausur vorgesehen, für die sich bis zu 160 Teilnehmer anmelden könnten. Während der gesamten Klausur müssten die Studierenden eine Maske tragen - für genügend Abstand sei in dem großen Raum gesorgt.

Trotzdem sei es für ihn unverständlich, wieso die Uni Koblenz in einigen Studiengängen Präsenzklausuren mit einer hohen Teilnehmerzahl vorsehe, sagt Schell. "Gerade wurde noch der Lockdown auf den 7. März verlängert, aber wir sollen mit so vielen Menschen in einem Raum zusammensitzen."

Hohe Anzahl an Teilnehmern sei sehr bedenklich

In seinem Petitions-Aufruf schreibt der Lehramts-Student: "Wir als Studenten und Studentinnen der Universität Koblenz-Landau am Campus Koblenz sehen Präsenzklausuren im allgemeinen als eine sehr fragliche Angelegenheit an, gerade wenn für Klausuren ohne praktische Teile die rechtmäßige Möglichkeit besteht, diese auch Online stattfinden zu lassen."

Falls Online-Prüfungen nicht angeboten werden könnten, könne es auch schon hilfreich sein, die hohe Anzahl an Klausur-Teilnehmern zu reduzieren, schlägt Schell vor. So könnten Kleingruppen beispielsweise auf unterschiedliche Räume aufgeteilt werden.

Uni Koblenz-Landau hat sich bislang noch nicht geäußert

Die Uni-Leitung habe im vergangenen Jahr genug Zeit gehabt, sich Alternativen zu den Präsenzklausuren zu überlegen, sagt Schell. Er wünsche sich bessere Konzepte, die dem aktuellen Geschehen in der Pandemie angepasst seien.

Die Online-Petition haben innerhalb der ersten beiden Tage mehr als 350 Studierende unterzeichnet. Die Universität Koblenz-Landau kennt die Forderungen der Studierenden und hat angekündigt, sich zu dem Klausuren-Konzept äußern zu wollen.