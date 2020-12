per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Vallendar prüft zurzeit nach eigenen Angaben, ob sie ein Alkoholverbot für Teile der Innenstadt verhängt. Das fordere eine Bürgerinitiative, deren Petition bereits etwa 80 Bürger aus Vallendar unterzeichnet hätten. Nach Angaben von VG Bürgermeister Pretz hatte die Bürgerinitiative Hellenstraße die Unterschriftenliste in der letzten Verbandsgemeinderatssitzung übergeben. Grund für den Vorschlag seien die Beschwerden von Anwohnern über Ruhestörungen unter anderem durch Studierende der Wirtschaftshochschule. Nach Aussage des VG Bürgermeisters wird aktuell überprüft, ob ein Alkoholverbot in Teilen der Innenstadt von Vallendar ab 20 Uhr rechtlich umsetzbar ist. Denn ein solches Verbot könne auch Veranstaltungen wie Fastnacht oder die Kirmes in Vallendar betreffen.