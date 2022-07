Online-Petition für umstrittenen Partyhit "Layla" gestartet

per Mail teilen

Mehr als 25.000 Menschen haben schon eine Online-Petition unter dem Motto #freelayla unterschrieben. Sie wurde von einer Plattenfirma aus dem Westerwald gestartet, die den umstrittenen Partyhit "Layla" veröffentlicht hat. Chef der Firma ist Matthias Distel, der als Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold bekannt ist. Er ist einer der bekanntesten Party-Sänger Deutschlands und betreibt in Heiligenroth im Westerwald auch eine Künstleragentur. Unter seinem Künstlernamen wirbt der Westerwälder Musikproduzent gemeinsam mit anderen Künstlern in den Sozialen Medien für die Online-Petition. Der von Kritikern für sexistisch erklärte Song "Layla" war in Würzburg von einem Volksfest verbannt worden und auch im Festzelt der Schützen auf der Düsseldorfer Kirmes soll das umstrittene Lied um eine Puffmutter namens Layla nicht gespielt werden.