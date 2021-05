In Simmern im Hunsrück wehren sich die Menschen mit einer Unterschriftensammlung gegen mehrere Wohnungen in der Simmerbach-Aue. Knapp 1.200 Menschen haben bislang eine Petition unterzeichnet. Die Unterschriften seien am Mittwoch dem Stadtbürgermeister überreicht worden, sagte eine Initiatorin dem SWR. Ziel der Unterschriften-Aktion sei es, den Bau eines Gebäudekomplexes am Simmerbach zu verhindern. Nach Angaben der Stadt plant ein Investor mehrere Wohnhäuser entlang des Baches auf einer Länge von etwa 100 Metern.