Wegen Starkregen: Peter-Altmeier-Ufer für Autos gesperrt

Das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz ist ab Mittwoch für Autofahrer gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, ist die auch für Touristen beliebte Straße an der Mosel eine Woche lang bis Dienstag zwischen der Schlachthofstraße und der Europabrücke für Autos nicht befahrbar. Grund dafür sind nach Angaben der Stadt Bauarbeiten nach einem Schaden an der Fahrbahn, der durch den Starkregen in der vergangenen Woche entstanden ist. Um künftig solche Schäden zu verhindern, möchte die Stadt ein zusätzliches Kanalrohr am Ufer einbauen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.