per Mail teilen

Die Pestalozzischule in Diez bleibt wegen mehrerer Corona-Fälle in den vergangenen Tagen ab sofort bis zum 12. April geschlossen. Das hat der Rhein-Lahn-Kreis mitgeteilt. Demnach konnten die Infektionsketten durch die bislang ergriffenen Maßnahmen nicht unterbrochen werden. Durch die Schließung der Grundschule sollen weitere Infektionsfälle vermieden werden. Auch die Notbetreuung an der Schule bleibt den Angaben zufolge geschlossen.