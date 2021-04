Die Personenschifffahrtsbetriebe an Rhein und Mosel rechnen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie mit hohen Verlusten. Die Betreiber hoffen, dass sie zeitnah nach Ostern wieder Touren mit Ausflugsschiffen anbieten können. Die Personenschiffer wollen nach eigenen Angaben flexibel bleiben, um mit angepassten Hygienekonzepten schnell reagieren zu können. So rechnet die Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft KD nicht damit, dass an Bord ihrer Schiffe Veranstaltungen erlaubt sind. Sie wolle aber startklar sein um etwa das Schaufelradschiff Goethe auf dem Rhein mit weniger Gästen wieder fahren lassen zu können. Auch private Unternehmen wie Vomfell aus Spay, Pietsch aus Alken an der Mosel oder die Loreleylinie Weinand haben wegen der Lockdowns viele Umsatzeinbußen. Staatliche Hilfen hätten zwar geholfen, aber die Saisoneinnahmen nicht ersetzen können. Viele Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, einige hätten entlassen werden müssen.