Viele Unfälle wegen Glatteis im Norden von Rheinland-Pfalz

Glatte Straßen haben im Westerwald, dem Taunus, der Eifel und dem Hunsrück zu vielen Unfällen geführt. Bei Perscheid prallten etwa ein Auto und ein Linienbus zusammen.

Laut Polizei ist am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Perscheid und Langscheid im Rhein-Hunsrück-Kreis ein Auto mit einem Linienbus zusammengestoßen. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge seien danach verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. In dem Bus wurde eine Frau leicht verletzt, den anderen Fahrgäste sei nichts passiert, heißt es.

Auch auf der L212 zwischen Boppard und Rheinbay und auf der L214 zwischen Laudert und Lingerhahn kamen Autos ins Rutschen. Beide Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei beschädigt, die Fahrer blieben aber unverletzt.

Polizei: Autofahrer sollten weiterhin vorsichtig sein

Rund um Andernach kam es nach Polizeiangaben zu insgesamt elf Unfällen. Verletzte gab es aber nicht. Die Straßenmeistereien waren wegen der glatten Straßen seit dem frühen Morgen im Einsatz. Die Polizei bittet Autofahrer, auch weiter vorsichtig zu fahren, da es wegen des Tauwetters stellenweise immer wieder zu Glatteis kommen könne.

Die Polizei Simmern meldete sechs glatteisbedingte Verkehrsunfälle. Demnach wurde bei einem Unfall eine Radfahrerin verletzt. Ansonsten sei es bei Sachschäden geblieben.

Glatteis-Unfälle auch in Taunus und Westerwald

Auch auf den Taunushöhen im Rhein-Lahn-Kreis hat es laut Polizei auf teils spiegelglatten Straßen Unfälle gegeben - unter anderem zwischen Holzhausen und Rettert und zwischen Bettendorf und Nastätten. Mehrere Autos seien auf den glatten Straßen ins Schleudern geraten und im Straßengraben gelandet. Bei den sieben gemeldeten Unfällen blieb es aber meist bei Blechschäden. Für einen Bergungseinsatz musste zudem die K76 zwischen Miehlen und Hainau für eine halbe Stunde gesperrt werden.

Im Kreis Ahrweiler war am Dienstagmorgen die B412 bei Brohl-Lützing zeitweise wegen Blitzeis gesperrt, so die Polizei. Auch im Westerwald war es stellenweise gefährlich glatt: Die Polizei in Westerburg sagte dem SWR, es habe auch hier einige Unfälle und insgesamt fünf Verletzte gegeben. Auf der Landstraße zwischen Rennerod und Westernohe seien sieben Autos kollidiert. Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, so die Polizei.

Zudem sei es in Hergenroth zu einem Unfall mit fünf Fahrzeugen gekommen. Und auf der K96 zwischen Bilkheim und Wallmerod wurde den Angaben zufolge eine Frau an einer Unfallstelle von ihrem eigenen Auto erfasst. Ein ankommender Wagen sei in das stehende Unfallfahrzeug gefahren und habe es so in Richtung der Frau gedrängt.