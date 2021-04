Polizei löst illegale Party in Parkhaus in Vallendar auf

In Vallendar hat die Polizei am Wochenende eine illegale Party in einem Lagerraum eines Parkhauses aufgelöst. Daran beteiligt waren wohl größtenteils Studierende der WHU.

Nach Angaben der Polizei waren einer Polizeistreife in der Nacht auf Sonntag Personen aufgefallen, die in die Richtung des Parkhauses am Burgplatz in Vallendar liefen. In einem separaten Raum im Parkhaus entdeckten die Beamten demnach dann die Party. Einige Teilnehmer hätten noch wegrennen können - vor Ort stellten die Beamten nach eigenen Angaben aber noch 24 junge Erwachsene fest. WHU Studierende an illegaler Party in Vallendar beteiligt Zum größten Teil soll es sich bei den Partybesuchern um Studierende der WHU handeln. Nach Angaben einer Sprecherin ist die Wirtschaftshochschule bereits in Kontakt mit den beteiligten Studierenden. Zudem sei ab sofort auch der Zugang zum Campus für alle Bachelor- und Masterstudierenden vorsorglich geschlossen. Nach Angaben der Wirtschaftshochschule soll so eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden, sollten sich Partygänger infiziert haben. Der Polizei gegenüber hatten die Partybesucher angegeben, dass sie vor der Veranstaltung einen Corona-Schnelltest gemacht hätten. Nach Angaben der Sprecherin kritisiert die Wirtschaftshochschule das Verhalten der beteiligten Studierenden. Insgesamt habe sich der Großteil der Studierenden aber bislang verantwortungsbewusst verhalten, so die Sprecherin weiter. Seit Ausbruch der Pandemie habe es nur vereinzelt Corona-Fälle an der Hochschule gegeben. Laut Polizei fand die Party in einem Lagerraum des Parkhauses statt. SWR Ermittlungen zu den Organisatoren laufen noch Bislang sei noch unklar, wie sich die Partybesucher Zugang zu dem separaten Raum im Parkhaus verschafft haben, heißt es von der Polizei. Das Parkhaus wird nach Angaben des Verbandsgemeindebürgermeisters von der Stadt selbst betrieben. Einzelne Räume gehörten aber auch Privateigentümern. Nach Angaben der Polizei wird noch ermittelt, wer die Party organisiert hat. Die Beamten gehen demnach davon aus, dass es keine spontane Party war. Denn einige der Besucher hätten weiße Kleidung getragen und sich eine, im Schwarzlicht leuchtende, Farbe im Gesicht aufgetragen. Außerdem befand sich nach Angaben der Polizei im Nachbarraum eine erhebliche Menge alkoholischer Getränke. Bußgeld könnte bis zu 500 Euro betragen Nach Angaben der Polizei erhalten alle Beteiligten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln und gegen die Allgemeinverfügung des Kreises Mayen-Koblenz. Beispielsweise hätten die Partybesucher gegen die aktuell geltende Ausgangssperre verstoßen. Nach Angaben des Kreises Mayen-Koblenz könnte sich die Höhe des Bußgeldes auf bis zu 500 Euro belaufen. Der Verbandsgemeindebürgermeister von Vallendar hat angekündigt, dass das Ordnungsamt in den kommenden Tagen verstärkt Kontrollen durchführen werde.