Party an Pfingsten in Koblenz Junge Leute feiern am Deutschen Eck und missachten Corona-Regeln

Am Samstag hat eine große Gruppe junger Menschen am Deutschen Eck in Koblenz gefeiert, teilweise ohne Mundschutz und ohne Abstand zu halten. Ordnungsamt und Polizei führten nach Angaben der Stadt Kontrollen durch.