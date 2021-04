Der Bundesgerichtshof befasst sich am Donnerstag mit dem Fall einer Partnervermittlung aus Koblenz. Dabei zeichnet sich ab, dass möglicherweise eine Seniorin Recht bekommt, die von dem Unternehmen viel Geld zurück haben will. Die Frau hatte 2018 auf eine Kontaktanzeige in einem Wochenblatt geantwortet. So geriet sie an die Koblenzer Partnervermittlung. Für 21 Partnervorschläge soll die Seniorin im Voraus fast 8.500 Euro in bar gezahlt haben. Wenige Tage später wollte sie den Vertrag rückgängig machen. Dies ging aber nicht, da sie auf ihr Kündigungsrecht verzichtet hatte. Das Oberlandesgericht Köln sprach ihr einen Großteil des bezahlten Geldes zu. Die Partnervermittlung legte Revision ein.