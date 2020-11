Die sogenannte Papaya-Koalition aus CDU, Grünen und FWG in Neuwied hat den parteilosen Peter Jung als Kandidat für das Bürgermeisteramt vorgeschlagen. Jung wurde am Mittwochabend offiziell vorgestellt. In einer Sondersitzung am kommenden Donnerstag will der Stadtrat dann über den Nachfolger des abgewählten SPD-Bürgermeisters Michael Mang abstimmen. Peter Jung ist zur Zeit Leiter des Büros des Oberbürgermeisters. Jung sei für die Mehrheitskoalition in Neuwied der geeignete Kandidat, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Hahn dem SWR. Im Neuwieder Stadtrat sitzen 48 Mitglieder, der Papaya-Koaltion gehören 25 Frauen und Männer an. Für die Wahl des Bürgermeisters genügt die Mehrzahl der abgegebenen Stimmen.