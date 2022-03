Parkplatzsuche künftig per Handy-App möglich

Autofahrer in Koblenz können freie Parkplätze nach Angaben des Energieversorgers evm künftig per App auf dem Handy suchen. Ziel des sogenannten "Smart-Parkings" sei, dass Autofahrer in der Innenstadt weniger Zeit benötigten, um einen Parkplatz zu finden. Abgase und Lärm könnten so reduziert werden, teilte die evm mit. Den Angaben zufolge sind zunächst Parkplätze in der Löhrstraße per Smartphone abrufbar. Künftig wäre auch eine Erweiterung auf das Moselufer möglich. Aktuell sei die Löhrstraße eine Teststrecke. Denn ab und zu komme es noch zu technischen Ausfällen zwischen Sensoren in der Straße und der App.