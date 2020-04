Die Sanierungsverfahren der Katholischen Kliniken Lahn GmbH stehen kurz vor dem Abschluss. Wie das Unternehmen mitteilt, wird der Paracelsus-Konzern neuer Träger der Akutgeriatrie am Marienkrankenhaus in Nassau. Am Mittwoch seien die Mitarbeiter über die Übernahme informiert worden. Die Geriatrie soll am 1. Mai in Betrieb gehen. Das zweite Krankenhaus der Lahn-Kliniken, die Hufelandklinik in Bad Ems, soll als pneumologische Fachklinik ausgebaut werden, ebenfalls unter einem neuen Träger - der Maybach Medical GmbH aus Stuttgart. Die Übernahme ist für den 1. Juni geplant. Die Katholischen Kliniken Lahn GmbH hatte im November Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. An beiden Standorten arbeiten rund 250 Mitarbeiter.