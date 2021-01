Im Rhein-Lahn-Kreis wird lose an die Straße gestelltes Altpapier künftig nicht mehr abgeholt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Denn immer häufiger würden Pappkartons nicht in der Papiertonne zerlegt entsorgt, sondern nur neben die Tonne gestellt. Der Papierabfall habe durch den Versandhandel deutlich zugenommen. Die Müllautos können nur Tonnen automatisch anheben und ausleeren, lose Kartons müssten die Mitarbeiter von Hand ins Müllauto werfen. Bei der Masse an Kartons gehe das auf Kosten der Gesundheit, so die Kreisverwaltung. Sie bittet die Bürger Kartons nicht an die Straße zu stellen sondern kostenlose Altpapiertonnen zu bestellen.