Verlage aus dem Norden des Landes präsentieren ihre Programme ab Mittwoch in Panzweiler im Hunsrück statt auf der Buchmesse in Frankfurt. Mit dem Verlagskarree Rheinland-Pfalz bieten sie täglich ein Liveprogramm vor Ort und im Internet. Da die Frankfurter Buchmesse wegen der Coronapandemie weitgehend im Internet stattfindet, hat sich das Verlagskaree entschieden, seinen Stand von der Messehalle in Frankfurt in den Hunsrück zu verlegen. Mit dabei sind unter außerdem der Rhein Mosel Verlag aus Zell an der Mosel und der Kontraste Verlag aus Pfalzfeld im Rhein-Hunsrück-Kreis. Bis Sonntag veranstalten sie täglich Lesungen, Diskussionen und Autorengespräche. Bis zu 40 Menschen können in Panzweiler vor Ort teilnehmen. Die Veranstaltungen werden außerdem in Internet übertragen.