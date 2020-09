per Mail teilen

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz hat die Beförderungspraxis für Beamte im grün-geführten rheinland-pfälzischen Umweltministerium in Teilen als rechtswidrig gerügt.

Das OVG gab der Beschwerde einer Beamtin statt, die nicht zur Oberregierungsrätin befördert worden war. Der Gerichtsbeschluss ist in scharfem Ton formuliert. Es ist die Rede von einem "maroden Beförderungssystem", das von "Willkür" geprägt sei. Die Stellen seien weder ausgeschrieben worden, noch habe das Ministerium Leistung, Eignung und Befähigung der Bewerber festgestellt.

"Eine derart ohne jegliche Feststellung von Leistung, Eignung und Befähigung der Bewerber vorgenommene Beförderungsentscheidung ist rechtswidrig." Aus dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz

Die Stellenbesetzung in dem vorliegenden Fall erfülle noch nicht einmal im Ansatz rechtsstaatliche Anforderungen.

Gericht wirft Ministerium "Günstlingswirtschaft" vor

Das von der grünen Ministerin Höfken geführte Umweltministerium hatte laut OVG argumentiert, es habe über genügend Beförderungsstellen für Oberregierungsräte verfügt und deshalb auf die vorgeschriebene Bestenauslese verzichtet.

Auch hier rügt das Gericht scharf. Das Ministerium offenbare ein grundlegend falsches Verständnis des verfassungsrechtlich geprägten Leistungsprinzips im öffentlichen Dienst: "Die Verfassung erteilt [...] einer Anstellung und Beförderung nach Gutsherrenart und Günstlingswirtschaft (Ämterpatronage) eine klare Absage."

Das Umweltministerium erklärte auf Anfrage, man arbeite an einer Stellungnahme. Die Rhein-Zeitung hatte am Montagmorgen zuerst über den Gerichtsbeschluss berichtet.

Beförderungen für Oberregierungsräte gestoppt

Die Beamtin, die sich vor Gericht gewehrt hatte, war 1990 im rheinland-pfälzischen Umweltministerium eingestellt worden. Wie aus dem Gerichtbeschluss hervorgeht, hatte das Ministerium der Frau in diesem Frühjahr die Beförderung verweigert, mit der Begründung sie habe noch hausinterne Wartezeiten zu absolvieren. Allerdings seien andere Beamte auch früher zum Zug gekommen. Zudem seien in anderen Fällen in "hohem Maß" Ausnahmegenehmigungen erteilt worden, stellt das OVG fest.

Das Gericht stoppte die Beförderungen für Oberregierungsräte aus dem Mai. Das Auswahlverfahren muss wiederholt werden. Der Beschluss ist unanfechtbar.

CDU-Opposition beantragt Aktuelle Stunde

Die oppositionelle CDU-Fraktion beantragte wegen der Gerichtsentscheidung eine Aktuelle Stunde im Landtag. Die Debatte soll an diesem Mittwoch stattfinden. Es handele sich um "ungeheuerliche" Vorwürfe, sagte der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner. "Es ist ein trauriger Vorgang, wenn das höchste Verwaltungsgericht des Landes die Landesregierung mahnen muss, sich an die Verfassung zu halten", so der Christdemokrat.

Schreiner forderte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf, für "Klarheit in den eigenen Reihen" zu sorgen. "Handelt es sich bei dieser Ämterpatronage nur um das Umweltministerium von Ulrike Höfken oder sehen wir die Spitze des Eisbergs?"