Drei umstrittene Windräder bei Metzenhausen im Hunsrück dürfen weiter betrieben werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz nach eigenen Angaben entschieden und damit ein erstes Urteil des Verwaltungsgerichts aufgehoben. Das hatte geurteilt, dass der Bau der drei Windräder im Jahr 2016 rechtswidrig war und die entsprechende Genehmigung des Rhein-Hunsrück-Kreises aufgehoben. Ein Privatmann hatte zuvor gegen das Betreiber-Unternehmen und den Kreis geklagt. Er argumentierte, er werde in seinem Haus in Metzenhausen durch die drei sehr hohen Windräder in unzumutbarer Art und Weise beeinträchtigt. Das sah das Oberverwaltungsgericht im Berufungsprozess aber anders und hob das erste Urteil deshalb auf. Die drei Windräder bei Metzenhausen müssen daher nicht abgebaut werden.