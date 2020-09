In der Gemeinde Grafschaft im Kreis Ahrweiler wird an der A61 kein Outletcenter entstehen. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung hat der Investor kein Interesse mehr an dem Projekt. Kritiker hatten in den vergangenen Jahren regelmäßig vor möglichen Umweltbelastungen durch das Projekt gewarnt. Außerdem waren viele Einzelhändler im Ahrtal gegen das Outletcenter.