Das Osterwochenende im nördlichen Rheinland-Pfalz hat viel zu bieten. Dabei dreht sich fast alles ums Ei: von Eierkibben über Eierschibbeln bis hin zum Eierweitwurf.

Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wo Sie sich traditionelle Osterbräuche ansehen können und wo Sie sonst noch einen schönen Ausflug hin unternehmen können:

In Neuwied geht es bis zum 22. April wieder rund: bei der traditionellen 12-tägigen Osterkirmes auf der Heddesdorfer Kirmeswiese. Insgesamt gibt es laut Veranstalter 25 Fahrgeschäfte und viel Gastronomie mit Biergarten. Premiere feiert in diesem Jahr die neu entwickelte Attraktion "Walk of Dead": Inspiriert von der beliebten TV-Serie "The Walking Dead" werden gruselige Erlebnisse, wie etwa eine Geisterbahn, geboten. Weitere Highlights seien am Samstag das Höhenfeuerwerk und der Besuch des Osterhasen am Ostersonntag und -montag.

Das Ostereierkibben am Ostersonntag hat in Winningen an der Mosel eine lange Tradition. Dann heißt es ab 11 Uhr am Weinhof wieder: "Ber härren Schbetz? Ber härren Oarsch?". Das ist der Ruf rund um den Marktplatz, mit dem die Winninger beim Ostereierkibben ihren "Eiergegner" suchen. Wer die Spitze (Spetz) und das Hinterteil (Oarsch) des gegnerischen Eis eindrückt, hat gewonnen und darf es behalten.

In Horhausen im Kreis Altenkirchen gibt es am Ostersonntag den 37. Ostereier-Weitwurf-Wettbewerb . Dabei brauchen die Teilnehmer nicht nur viel Kraft, sondern auch Gefühl und Geschick. Denn das Ei muss nicht nur weit fliegen, sondern auch heil ankommen. Nur dann wird gewertet. Das Eierwerfen beginnt um 14 Uhr auf der Wiese am Feuerwehrhaus. In verschiedenen Altersgruppen treten Kinder und Erwachsene gegeneinander an.

Seit mehr als 100 Jahren treffen sich die Einwohner von Norken im Westerwaldkreis am Ostersonntag zum sogenannten Eierschibbeln. Geschibbelt wird auf dem "Schibbelrain", einer leicht abfallenden Wiese in einem kleinen Waldstück. Mit zwei langen Holzleisten wird versucht, ein Osterei so zu steuern, dass es ein sogenanntes Setzei in einer bestimmten Entfernung trifft. Das Ziel: "Schibbelkönig" werden. In diesem Jahr findet das Eierschibbeln für die Erwachsenen wieder am Ostersonntag ab 13:30 Uhr statt und für die Kinder am Ostermontag ab 10 Uhr.

In Kobern-Gondorf an der Mosel findet am Ostersonntag wieder der traditionelle Ostermarkt statt. Von 11 bis 18 Uhr gibt es auf dem historischen Marktplatz neben kreativen Arbeiten von Kunsthandwerkern auch Produkte wie etwa Senf, Essig, Gewürze und Heilkräuter zu kaufen. Gartenliebhaber finden hier beispielsweise Gartendekorationen aus Metall oder Holz.

Am Karfreitag und Karsamstag ersetzen die Linzer Klapperläufe nach guter alter Tradition wieder das Glockengeläut. Denn laut Überlieferung fliegen die Glocken über die Osterfeiertage nach Rom. Mit großen Klapperschlegeln laufen dann laut Stadt dreimal am Tag mehr als 200 Klapperjungen und -mädchen durch die Linzer Altstadt.

Auf dem Loreley-Plateau bei St. Goarshausen wird an Ostern wieder das traditionelle Ritterturnier ausgetragen. Von Karsamstag bis Ostermontag erwartet die Besucher ab 11 Uhr ein Schauspiel voller ritterlicher Kämpfe, Musik, Gaukelei und mittelalterlichem Markttreiben.

Am Ostersonntag und Ostermontag lädt das Deutsche Bahn Museum Koblenz von 10 bis 16 Uhr zum Osterfest ein. Dabei versteckt der Osterhase bunte Ostereier auf dem Museumsgelände. Neben der Ostereiersuche gibt es über 50 historische Lokomotiven sowie 50 Reisezug- und Güterwagen zu bestaunen. Am Ostermontag gibt es noch ein Highlight: eine Fahrt mit dem Osterhasen-Express!

Am Ostersamstag verwandelt sich das Mayener Grubenfeld wieder in eine riesige Lichtlandschaft. Historische Kräne, imposante Basaltwände und der idyllische Silbersee werden nach Angaben der Veranstalter kunstvoll illuminiert. Das Event beginnt bei Einbruch der Dunkelheit um 20:45 Uhr. Start des Rundgangs ist der Eingang der Erlebniswelten Grubenfeld in Mayen.

Am Ostersonntag erwacht die Ehrenburg bei Brodenbach im Kreis Mayen-Koblenz wieder aus ihrem Winterschlaf. Zum Start in die neue Saison gibt es von 11 bis 17 Uhr das Ehrenburger Frühlingsfest mit Musik, altem Handwerk und fröhlichem Wettstreit. Laut Veranstalter heißen die Musiker von "Zeitensprung" große und kleine Gäste willkommen. Neben Wettbewerben im Bogen- und Katapultschießen können Besucher schmieden, töpfern und schnitzen. In der Hofküche gibt es den Angaben zufolge zum Osterfest auch "österliche Leckereien".