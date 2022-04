Mehr Teilnehmer beim Ostermarsch erwartet

Die Initiatoren des Ostermarschs vor dem Luftwaffenstützpunkt in Büchel (Kreis Cochem-Zell) erwarten dieses Jahr wegen des Ukrainekriegs mehr Teilnehmer als in den Vorjahren. Die Sprecherin des „Initiativkreises gegen Atomwaffen Cochem“, Elke Koller, sagte auf SWR Anfrage, 500 Friedensaktivisten hätten sich am Ostermontag zu dem Protest angemeldet, sie erwarte aber noch mehr Teilnehmer.

Dieses Jahr treffen sich die Teilnehmer des Ostermarsches im Industriegebiet in Büchel und nicht gleich am Tor des Stützpunktes. Anschließend ziehen sie in einem Protestmarsch zum Luftwaffenstützpunkt. Der Krieg zeige wie schnell die Welt auf eine nukleare Katastrophe zusteuern könne, so Elke Koller. Die Friedensaktivisten fordern die Bundesregierung erneut auf, die Atomwaffen, die in Büchel lagern sollen, abzuziehen. Zum Ostermarsch werden nach Angaben der Veranstalter Teilnehmer u.a. aus dem Hunsrück, dem Rhein-Main-Gebiet, Köln, Koblenz und Saarbrücken erwartet.