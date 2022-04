Von Eierschibbeln bis Eierwerfen - Osterbräuche in der Region Koblenz

Die Pandemie hat zuletzt vielen Osterbräuchen und -festen in der Region Koblenz einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt gibt es wieder Eierkibben, -weitwurf und -schibbeln.

Am Ostersonntag heißt es ab 11 Uhr am Weinhof in Winningen an der Mosel (Kreis Mayen-Koblenz) wieder "Ber (wer) hat en Spetz, Ber hat en Oarsch". Mit diesem Ruf rund um den Weinhexbrunnen suchen die Winninger beim sogenannten Ostereierkibben ihre "Eiergegner".

Wer die Spitze (Spetz) und das Hinterteil (Oarsch) des gegnerischen Eies eindrückt, hat gewonnen und darf es behalten. Dieses Ostereierkibben hat in Winningen lange Tradition. Dazu gibt es nach Angaben der Ortsgemeinde den berühmten Eierwein.

Der Rekord beim Eierweitwurf in Horhausen im Westerwald liegt bei 78 Metern. Rolf Schmidt-Markoski

Eierweitwurf in Horhausen

In Horhausen (Kreis Altenkirchen) findet am Ostersonntag nach Angaben der Gemeinde wieder das traditionelle Ostereierwerfen auf der Wiese am Feuerwehrhaus statt. Der Wettbewerb beginnt um 14 Uhr und wird bereits zum 34. Mal ausgetragen. In verschiedenen Altersgruppen treten Kinder und Erwachsene gegeneinander an.

Jeder Teilnehmer hat nur einen Wurf, gewertet wird der nur dann, wenn das Ei ganz geblieben und nicht zerplatzt ist. Der Wiesenrekord liegt nach Angaben der Gemeinde bei 78 Metern und wurde 2002 aufgestellt. Weitere Infos gibt es hier.

Suche nach dem "Schibbelkönig" im Westerwald

Seit mehr als 100 Jahren treffen sich die Einwohner von Norken (Westerwaldkreis) zum sogenannten Eierschibbeln. Dazu wird auf dem Vereinsgelände, dem Schibbelrain, mit zwei langen Holzleisten versucht, ein Osterei so zu steuern, dass es ein sogenanntes Setzei in einer bestimmten Entfernung trifft.

Über den Tag werden so Punkte gesammelt, bis am Ende der "Schibbelkönig" feststeht. In diesem Jahr findet das Eierschibbeln wieder am Ostersonntag ab 13:30 Uhr statt.

Nach der Corona-Zwangspause kann das Lanzenstechen beim Oster-Ritterturnier auf dem Loreley-Plateau wieder stattfinden. PR H.Bibow

Ritter erobern das Loreley-Plateau zurück

Auf dem Loreley-Plateau bei St. Goarshausen wird nach Corona-bedingter Pause nun wieder das Oster-Ritterturnier ausgetragen. Von Karsamstag bis Ostermontag erwarten die Besucher neben dem täglichen Lanzenstechen hoch zu Ross auch ein Mittelaltermarkt mit Gaukelei und Musik. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Veranstalter.