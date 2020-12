Musiker und Kirchen feiern heute in Bonn den 250. Geburtstag und die Taufe Ludwig van Beethovens. Zu Ehren des Musikers und Komponisten werden nach Angaben der Stiftung des Beethoven-Hauses Online-Konzerte übertragen. Bundespräsident Steinmeier hält eine Festrede. Aus der Bonner St. Remigius-Kirche wird den Angaben zufolge ein ökumenischer Gottesdienst live im Internet gezeigt. Dort wurde Beethoven laut Eintrag im Kirchenbuch am Donnerstag vor 250 Jahren getauft, so die Stiftung. Auch das Beethoven Haus öffne sich zum Jubiläum digital mit einem neuen virtuellen Rundgang. Ludwig van Beethoven ist einer der weltweit am meisten gespielten Komponisten. Er wurde in Bonn geboren und lebte ab dem Alter von 22 Jahren in Wien, wo er auch starb. Beethovens Mutter wurde in Koblenz geboren.