Transdev äußert sich erstmals nach Bus-Chaos im Kreis

Am Donnerstagabend hat sich erstmals der Geschäftsführer des Verkehrsunternehmens Transdev zum Bus-Chaos im Kreis Mayen-Koblenz öffentlich geäußert. Die SPD des Kreises hatte zu einem Online-Dialog eingeladen. Der Transdev Geschäftsführer entschuldigte sich vor allem bei den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern, für das, was in den vergangenen Wochen schief lief. Er wisse, dass das größte deutsche Busunternehmen einen wenig professionellen Eindruck hinterlassen habe. Doch es würde mit Hochdruck daran arbeiten, die Busfahrer nachzuschulen und Deutschkurse für die ausländischen Fahrer anzubieten. Auch was die Sicherheit im Busverkehr anbetrifft, werde man alles daran setzen, die Situation zu verbessern. In letzter Zeit kam es vermehrt zu Unfällen, weil die Busfahrer ihre Routen nicht kannten und rangieren mussten.