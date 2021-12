Leiterin der Corona-Ambulanz erwartet Anstieg der Infektionen

Die Leiterin der Koblenzer Corona-Ambulanz, Astrid Weber, erwartet für die Tage nach Silvester einen starken Anstieg der Patientenzahlen in der Ambulanz. Grund dafür sei unter anderem die Ausbreitung der Omikron-Variante. Bereits jetzt verdoppele sich die Zahl der Fälle mit der Omikron-Variante etwa alle drei Tage. Erst vor etwa zwei Wochen sei der erste Fall in Koblenz bekannt geworden, nun dauere es nicht mehr lange bis die Variante auch in der Region um Koblenz herum dominierend sei, glaubt Weber. Es gebe aber Anzeichen dafür, dass die Menschen mit Omikron nicht ganz so krank würden, wie bei den anderen Varianten, weswegen sie eher zur Corona-Ambulanz als ins Krankenhaus gingen. Die Corona-Ambulanz sei dafür aber gut gewappnet, sagte Weber dem SWR. Sie hoffe aber zuvor noch auf verhältnismäßig ruhige Tage zwischen den Jahren.