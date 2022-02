Mayener Tierarzt: So hoch ist das Corona-Infektionsrisiko für Haustiere

per Mail teilen

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen machen sich einige Haustierbesitzer Sorgen um ihre Tiere. In der Region Koblenz gibt es laut Tierärzten aber bislang keinen Grund zur Beunruhigung.

Dass das Coronavirus auch Tiere befallen kann, ist bekannt. Dass Haustiere betroffen sind, ist nach offiziellen Angaben allerdings äußerst selten. Dem Mayener Tierärzt Dr. Rainer Schneichel, Präsident der Landestierärztekammer Rheinland-Pfalz, ist zumindest noch kein solcher Fall untergekommen.

Corona-Tests bei Haustieren bisher immer negativ

Es komme zwar immer mal wieder vor, dass Haustierbesitzer den Verdacht haben, ihre Tiere könnten Covid-19 haben, bislang konnte Schneichel, der in Mayen eine Tierklinik betreibt, die Menschen jedoch immer beruhigen. Entsprechende Tests seien stets negativ ausgefallen.

Auch der Referatsleiterin des Veterinäramtes im Kreis Neuwied, Ilonka Degenhardt, sind bisher keine Corona-Fälle bei Tieren bekannt. Sie verweist darauf, dass Tierärzte dazu verpflichtet seien, solche Fälle zu melden. Sie vermutet jedoch, dass die meisten Infektionen asymptomatisch verlaufen - die Tiere also überhaupt keine Anzeichen einer Erkrankung zeigen und überhaupt nicht beim Arzt landen.

19 Corona-Infektionen bei Haustieren in ganz Deutschland

Nach Angaben des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit, dem Friedrich-Loeffler-Institut, sind in ganz Rheinland-Pfalz nur zwei Fälle bei Haustieren gemeldet worden - ein Hund und eine Katze aus dem selben Haushalt. Deutschlandweit seien insgesamt 19 Infektionen von Haustieren mit SARS-CoV-2 bekannt. In 15 Fällen waren demnach Katzen betroffen, in vier Fällen handelte es sich um Hunde.

Wer Corona hat, sollte lieber nicht mit dem Haustier schmusen

Auch wenn die Corona-Gefahr für Haustiere gering ist, empfiehlt das Friedrich-Loeffler-Institut Menschen, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, engen Kontakt mit ihren Haustieren zu vermeiden. "Auch hier kommt der Impfung des Menschen eine wichtige Rolle zu, denn so wird die Wahrscheinlichkeit einer Infektion von Haustieren durch den Menschen deutlich reduziert", heißt es vom Institut.

Und andersherum? Dass es in Deutschland "epidemiologisch relevante" Übertragungen von Tieren auf Menschen gegeben habe, dazu gebe es bislang keine Hinweise. Das lässt sich auch in einem FAQ des Bundesforschungsinstituts zur Rolle von Haus- und Nutztieren in der aktuellen Pandemie nachlesen.

Selbst weltweit ist dem Institut zufolge nur ein Fall bekannt, in dem sich Menschen bei Haustieren angesteckt haben sollen - in Honkong. Der Fall hatte vor Kurzem für Aufsehen gesorgt, weil im Anschluss 2000 Hamster getötet wurden. 2020 hatte es in Dänemark bereits eine Massentötung von Nerzen gegeben.

Neuwieder Zoo gibt Entwarnung: Corona bislang kein Thema

Auch bei Zoo-Tieren ist das Coronavirus nach Angaben des Neuwieder Zoos schon nachgewiesen worden - zum Beispiel bei Tigern und Flusspferden. In Neuwied selbst allerdings sei noch kein Fall aufgetreten. Allerdings würden auch nur tote Tiere daraufhin untersucht. Deshalb lasse sich auch nicht sagen, ob nicht doch etwa Löwen im Neuwieder Zoo damit infiziert seien.

Für Besucher des Zoos in Neuwied besteht nach dessen Angaben aber keine Gefahr: der Abstand zu den Tieren in den Käfigen und Gehegen sei ausreichend, die Innengebäude und Terrarien seien gut belüftet, die Tierpfleger trügen entsprechende Masken. Außerdem gelte im gesamten Zoogelände die 2-G Regel.