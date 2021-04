Der Zoo Neuwied hat sich mit einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer gewandt. Darin fordert Zoodirektor Mirko Thiel, eine erneute Schließung der Zoos zu verhindern - sollte die so genannte bundesweite Notbremse kommen. Laut Thiel bestehe bei einem Besuch der Außenbereiche der Zoos keine Ansteckungsgefahr, das hätten auch Aerosol-Forscher berichtet. Bei einer bundesweiten Notbremse müssten Zoos in Landkreisen mit einer Inzidenz von über 100 komplett schließen. Aktuell dürfen die Außenanlagen der Tierparks öffnen.