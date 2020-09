27 Mitglieder des Senats der Universität Koblenz-Landau fordern für die geplante Trennung der beiden Hochschulstandorte vom Land deutlich mehr Geld. Sie haben dazu einen offenen Brief an alle rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten geschickt. Er wird vermutlich heute im zuständigen Ausschuss Thema sein. Es ist ein eher ungewöhnlicher Vorgang, dass alle gewählten Senatsmitglieder ihrem Unmut so Luft machen. Sie kritisieren: für eine erfolgreiche Neustrukturierung der Unis fehlten die finanziellen Mittel. Das Land habe für die Entflechtung der beiden Hochschulstandorte bislang fünf bis acht Millionen Euro zugesagt. Nötig seien aber etwa 35 Millionen. Außerdem müsse das Land anerkennen, dass auch eine dauerhafte finanzielle Unterstützung nötig sei. Das sieht die Opposition im Landtag genauso. Die Landesregierung will, dass ab 2023 die Uni Koblenz eigenständig wird und die Uni Landau anschließend mit der TU Kaiserslautern fusioniert.