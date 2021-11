Synode der Evanglischen Kirche in Hessen und Nassau tagt digital

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau beginnt heute ihre Herbsttagung. Wegen der Corona-Pandemie werde die Tagung erneut digital abgehalten, so die Evangelische Kirche. Nach ihren Angaben werden bis Samstag rund 140 Delegierte des Gremiums per Videokonferenz tagen. Dabei solle auch der Haushalt von rund 710 Millionen Euro für das kommende Jahr verabschiedet werden. Außerdem stehen den Angaben zufolge mehrere Wahlen an. So suche die Snyode etwa eine neue Spitze für die Propstei Rheinhessen und Nassau. Ein weiteres Thema der Synode sei auch der aktuelle Reformprozess, bei dem es etwa um Pfarrstellen, Gebäude und die Jugendarbeit gehe. Die Synode ist eigenen Angaben zufolge mit einem Parlament vergleichbar. Die gewählten Delegierten arbeiten ehrenamtlich im Gremium.