Koblenz: Größere Menge Öl in den Rhein gelaufen

Im Wallersheimer Hafen in Koblenz ist eine große Menge Öl ausgelaufen. Wie die Wasserschutzpolizei Koblenz mitteilt, ist noch nicht bekannt, wie viel Öl ausgelaufen ist.

Vermutlich sei in Folge des Starkregens am Montag ein Öl-Emulsion-Behälter übergelaufen, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Dieser defekte Ölabscheider befindet sich in einer Industrieanlage im Wallersheimer Hafen in Koblenz.

Ölschlieren von Koblenz bis nach Bendorf

Die Menge der ausgetretenen Emulsion sei noch nicht bekannt, jedoch soll sie erheblich sein. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei konnte man am Dienstag massive Ölschlieren auf dem Rhein sehen, die rheinabwärts bis nach Bendorf über Stunden hinweg festzustellen waren. Die Folgen sind demnach bislang noch nicht absehbar.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Im Einsatz befanden sich mehrere Fachkommissariate, das Umweltministerium, die Polizeihubschrauberstaffel für die Beweissicherung und die Wasserschutzpolizei aus Andernach und Koblenz.