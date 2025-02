Nach Tanklaster-Unfall ist Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" mit Heizöl verseucht

per Mail teilen

Bei einem Tanklasterunfall sind große Mengen Heizöl in das Naturschutzgebiet Thürer Wiesen im Kreis Mayen-Koblenz gelangt. Naturschützer sprechen vom Katastrophenfall.

Der Tanklaster hatte laut Kreisverwaltung Mayen-Koblenz etwa 30.000 Liter Heizöl geladen. Bei dem Unfall am vergangenen Freitag auf der B262 bei Mendig sei ein Großteil des Heizöls in die Oberflächenentwässerung der Bundesstraße und in ein großes Regenrückhaltebecken gelangt.

Absperrungen verhindern Nachfließen des Heizöls

Ein Sprecher der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz sagte, obwohl ein Gefahrstoffzug nach dem Unfall schnell vor Ort gewesen sei, sei das Öl auch in das Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" geflossen. Ob dadurch nachhaltige Folgen zu befürchten sind, werde noch von einem Gutachter untersucht.

Derzeit verhindern laut Kreisverwaltung Absperrungen im Thürer Bach, dass weiteres Heizöl in das Naturschutzgebiet fließt. Einsatzkräfte seien seit Tagen damit beschäftigt, das Ausmaß des Schadens zu minimieren. Den Angaben zufolge sind sowohl das Trinkwasser, als auch die Wasserbüffel im Naturschutzgebiet nicht von dem Vorfall betroffen.

Große Mengen Heizöl sind in das Naturschutzgebiet "Thürer Wiese" im Kreis Mayen-Koblenz gelangt. Die Auswirkungen auf die Tierwelt seien bereits dramatisch sichtbar, so die Naturschutzorganisation BUND. Zahlreiche Wasservögel, darunter Stockenten und Blässhühner, hätten Öl über ihr Gefieder aufgenommen. Franziska Kauermann/Wildvogelpflegestation Kirchwald

Naturschützer sprechen von Katastrophenfall

Die Naturschutzorganisation BUND schätzt die Lage nach eigener Auskunft dagegen dramatischer ein und spricht von einem Katastrophenfall. Ein Sprecher sagte, es handele sich dabei um eine schwere Ölkatastrophe mit nachhaltigen Folgen. Weite Teile des Feuchtgebiets seien stark kontaminiert worden.

Die Auswirkungen auf die Tierwelt seien bereits dramatisch sichtbar, so der BUND. Zahlreiche Wasservögel, darunter Stockenten und Blässhühner, hätten Öl über ihr Gefieder aufgenommen. Dies führe dazu, dass das Bürzelfett ihre Federn nicht mehr schützt, wodurch die Tiere unterkühlen. Zudem gelange das Öl in ihren Verdauungstrakt und verursache einen qualvollen Tod.

Das bestätigt auch Franziska Kauermann, die stellvertretende Leiterin der Wildvogelpflegestation in Kirchwald: Sie versucht mit einer Helferin in dem Naturschutzgebiet weitere Vögel einzufangen, deren Gefieder vom Öl verklebt ist. "Allerdings finden wir fast nur noch tote Vögel", sagte sie dem SWR am Mittwochvormittag.

Öl ist Gefahr auch für Amphibien und Fische

Auch Amphibien wie Grasfrösche, Erdkröten und Molche seien stark gefährdet, ebenso wie ihre natürlichen Fressfeinde, darunter Störche und Reiher. Durch den feinen Ölfilm könne zudem kein Sauerstoff mehr ins Wasser gelangen. Dies führe zu akutem Fischsterben bei Rotaugen, Stichlingen, Barschen und Gründlingen.

Vorwurf der Naturschützer: Kreis hat keine Warnschilder aufgestellt

Der BUND kritisiert außerdem, dass zu spät auf den Vorfall hingewiesen worden sei. Es seien keine Warnschilder oder Absperrungen an den Wanderwegen aufgestellt worden. Hunde hätten aus dem Bach getrunken und Kinder darin gespielt.

Laut BUND wurde ein Krisenstab gebildet, in dem neben der unteren Naturschutzbehörde auch die Stiftung Natur und Umwelt, das THW, die Feuerwehren, ein Gutachterbüro sowie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) vertreten sind.