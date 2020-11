Auf dem Mittelrhein treiben nach Angaben der Wasserschutzpolizei kilometerweit große Ölflecken zwischen Oberwesel und Bad Salzig. Noch sei unklar, wer sie verursacht hat.

Ein SWR-Reporter vor berichtet, der Ölfleck sei teilweise halb so breit wie der Rhein. Die Flecken seien laut Wasserschutzpolizei St. Goar am Mittwochmorgen entdeckt worden. Momentan würden die Firmen in Ufernähe überprüft. Außerdem werde geprüft, ob die Schiffe, die am Morgen auf dem Mittelrhein unterwegs waren, als Verursacher in Frage kommen.

Ölsperren keine Lösung

Man könne das Öl nicht mit Ölsperren aufhalten, heißt es von der Wasserschutzpolizei. Dazu sei die Strömung zu stark. Die Ölflecken würden aber vermutlich keine große Gefahr für Fische darstellen.