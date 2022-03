Verbrannte Frauenleiche: 13 Jahre Haft gefordert

Die Staatsanwaltschaft Köln fordert 13 Jahre Haft wegen Mordes für einen Mann, der eine Frau getötet und ihre Leiche bei Ochtendung verbrannt haben soll. Nach Angaben des Landgerichts Köln plädierte die Nebenklage am Mittwoch auf eine lebenslange Haftstrafe, die Verteidigung forderte dagegen einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft Köln geht davon aus, dass der Angeklagte mit der damals 31-Jährigen aus Kruft im Kreis Mayen-Koblenz eine Beziehung hatte, in der es immer wieder zu Streitigkeiten kam. Er soll die Frau kurz vor Weihnachten 2020 in Köln oder in der Umgebung in ihrem eigenen Auto mit zwei Kopfschüssen getötet haben. Anschließend legte der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft die Leiche mit einem Komplizen auf dem Feldweg bei Ochtendung in der Eifel ab, überschüttete sie mit einem Brandbeschleuniger und zündete sie an. Eine Spaziergängerin fand die verbrannten Überreste einen Tag später.