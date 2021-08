Vor gut sieben Monaten wurde bei Ochtendung in der Eifel eine verbrannte Frauenleiche gefunden. Jetzt hat die Kölner Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter wegen Mordes angeklagt.

Der 34 Jahre alte Beschuldigte soll die Frau aus Kruft im Kreis Mayen-Koblenz erschossen haben, als sie ahnungslos in Köln in ihrem Auto saß. Einen Tag später soll er ihre Leiche bei Ochtendung verbrannt haben. Das Kölner Landgericht bestätigte einen entsprechenden Bericht der Rhein-Zeitung.

Das Kölner Landgericht will nach eigenen Angaben das Gerichtsverfahren noch in diesem Jahr beginnen. Zudem ermitteln die Behörden gegen einen mutmaßlichen Mittäter. Er soll geholfen haben, die verbrannte Frauenleiche in Ochtendung abzulegen. Laut Anklage soll der Mann eine Affäre mit der 31 Jahre alten Frau gehabt haben.

Hinweise auf Täter im Auto der Toten gefunden

Eine Spaziergängerin hatte ihre verbrannte Leiche am 18. Dezember 2020 an einem Feldweg bei Ochtendung in einer Böschung gefunden. Zunächst war nicht bekannt, um wen es sich bei der Frau handelte. Wegen des Fundortes ermittelte erst die Staatsanwaltschaft Koblenz, einen Monat später übernahm die Kölner Staatsanwaltschaft.

Eine erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung hatte die Ermittler zum Auto der Frau geführt. Darin konnten sie nach eigenen Angaben Spuren sichern, die mit der Tat zusammenhingen und Hinweise auf den jetzt Angeklagten gaben.

31-Jährige soll eine Beziehung mit dem Mann gehabt haben

Bei dem Opfer handelt es sich um eine 31 Jahre Bulgarin, die in Kruft wohnte und einen Sohn hinterlässt. Sie soll mit dem Beschuldigten eine Beziehung gehabt haben, in der es nach Angaben der Ermittler immer wieder zu Streitigkeiten gekommen sei. Der Tatverdächtige wurde an Heiligabend festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er hat sich bislang noch nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.